TSUBA लोगो

TSUBA मूल्य (TSUBA)

गैर-सूचीबद्ध

1 TSUBA से USD लाइव प्राइस:

-3.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
TSUBA (TSUBA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:55:52 (UTC+8)

TSUBA (TSUBA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004482
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00004735
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004482
$ 0.00004735
$ 0.00476962
$ 0.00002789
-0.03%

-3.66%

+19.60%

+19.60%

TSUBA (TSUBA) रियल-टाइम प्राइस $0.00004561 है. पिछले 24 घंटों में, TSUBA ने $ 0.00004482 के कम और $ 0.00004735 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TSUBA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00476962 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002789 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TSUBA में -0.03%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TSUBA (TSUBA) मार्केट की जानकारी

$ 45.60K
--
$ 45.60K
999.88M
999,880,531.98
TSUBA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TSUBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M है, कुल आपूर्ति 999880531.98 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.60K है.

TSUBA (TSUBA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TSUBA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TSUBA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000111678 था.
पिछले 60 दिनों में, TSUBA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000184800 था.
पिछले 90 दिनों में, TSUBA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000012546361713811375 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.66%
30 दिन$ +0.0000111678+24.49%
60 दिन$ +0.0000184800+40.52%
90 दिन$ +0.000012546361713811375+37.95%

TSUBA (TSUBA) क्या है

Tsuba is an AI-powered platform that generates smart betting insights for users. By combining advanced algorithms and AI models, Tsuba helps users make better, data-driven decisions with precision and speed. Tsuba continues to grow as an AI-powered companion for bettors, offering a unique blend of smart insights and community-driven rewards. We are committed to enhancing the platform with new features, expanding our ecosystem, and making betting smarter, more rewarding, and accessible for everyone.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

TSUBA (TSUBA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

TSUBA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TSUBA (TSUBA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TSUBA (TSUBA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TSUBA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TSUBA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TSUBA लोकल करेंसी में

TSUBA (TSUBA) टोकन का अर्थशास्त्र

TSUBA (TSUBA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TSUBA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TSUBA (TSUBA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TSUBA (TSUBA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TSUBA प्राइस 0.00004561 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TSUBA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TSUBA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004561 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TSUBA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TSUBA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TSUBA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TSUBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M USD है.
TSUBA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TSUBA ने 0.00476962 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TSUBA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TSUBA ने 0.00002789 USD की ATL प्राइस देखी.
TSUBA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TSUBA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TSUBA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TSUBA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TSUBA का प्राइस का अनुमान देखें.
