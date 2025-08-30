TruthFi मूल्य (TRUTHFI)
TruthFi (TRUTHFI) रियल-टाइम प्राइस $0.00009482 है. पिछले 24 घंटों में, TRUTHFI ने $ 0.00009261 के कम और $ 0.0001013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUTHFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00200181 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000736 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUTHFI में +1.33%, 24 घंटों में -5.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TruthFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUTHFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999928607.12 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.81K है.
आज के दिन के दौरान, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000127516 था.
पिछले 60 दिनों में, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000058352 था.
पिछले 90 दिनों में, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00005213270056612003 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.08%
|30 दिन
|$ -0.0000127516
|-13.44%
|60 दिन
|$ +0.0000058352
|+6.15%
|90 दिन
|$ -0.00005213270056612003
|-35.47%
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
