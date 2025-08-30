TRUTHFI की अधिक जानकारी

TruthFi लोगो

TruthFi मूल्य (TRUTHFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRUTHFI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
TruthFi (TRUTHFI) मूल्य का लाइव चार्ट
TruthFi (TRUTHFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00009261
$ 0.00009261$ 0.00009261
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0001013
$ 0.0001013$ 0.0001013
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00009261
$ 0.00009261$ 0.00009261

$ 0.0001013
$ 0.0001013$ 0.0001013

$ 0.00200181
$ 0.00200181$ 0.00200181

$ 0.0000736
$ 0.0000736$ 0.0000736

+1.33%

-5.08%

-4.37%

-4.37%

TruthFi (TRUTHFI) रियल-टाइम प्राइस $0.00009482 है. पिछले 24 घंटों में, TRUTHFI ने $ 0.00009261 के कम और $ 0.0001013 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUTHFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00200181 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000736 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUTHFI में +1.33%, 24 घंटों में -5.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TruthFi (TRUTHFI) मार्केट की जानकारी

$ 94.81K
$ 94.81K$ 94.81K

--
----

$ 94.81K
$ 94.81K$ 94.81K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,607.12
999,928,607.12 999,928,607.12

TruthFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUTHFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999928607.12 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.81K है.

TruthFi (TRUTHFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000127516 था.
पिछले 60 दिनों में, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000058352 था.
पिछले 90 दिनों में, TruthFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00005213270056612003 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.08%
30 दिन$ -0.0000127516-13.44%
60 दिन$ +0.0000058352+6.15%
90 दिन$ -0.00005213270056612003-35.47%

TruthFi (TRUTHFI) क्या है

TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

TruthFi (TRUTHFI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

TruthFi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TruthFi (TRUTHFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TruthFi (TRUTHFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TruthFi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TruthFi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRUTHFI लोकल करेंसी में

TruthFi (TRUTHFI) टोकन का अर्थशास्त्र

TruthFi (TRUTHFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRUTHFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TruthFi (TRUTHFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TruthFi (TRUTHFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRUTHFI प्राइस 0.00009482 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRUTHFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRUTHFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00009482 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TruthFi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRUTHFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRUTHFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRUTHFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M USD है.
TRUTHFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRUTHFI ने 0.00200181 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRUTHFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRUTHFI ने 0.0000736 USD की ATL प्राइस देखी.
TRUTHFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRUTHFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRUTHFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRUTHFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRUTHFI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.