Trump Pepe मूल्य (TRUMPE)
Trump Pepe (TRUMPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRUMPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUMPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUMPE में +0.50%, 24 घंटों में +0.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Trump Pepe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUMPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.50M है, कुल आपूर्ति 988500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 55.43K है.
आज के दिन के दौरान, Trump Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Trump Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Trump Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Trump Pepe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.45%
|30 दिन
|$ 0
|+5.54%
|60 दिन
|$ 0
|+42.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.
