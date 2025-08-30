Trump AI मूल्य ($TRAIMP)
--
--
-2.63%
-2.63%
Trump AI ($TRAIMP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $TRAIMP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $TRAIMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $TRAIMP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Trump AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $TRAIMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 983.43M है, कुल आपूर्ति 983428110.7958863 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.20K है.
आज के दिन के दौरान, Trump AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Trump AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Trump AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Trump AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+4.09%
|60 दिन
|$ 0
|+18.26%
|90 दिन
|$ 0
|--
The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality. At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.
