TruFin Staked APT मूल्य (TRUAPT)
--
--
-3.40%
-3.40%
TruFin Staked APT (TRUAPT) रियल-टाइम प्राइस $4.45 है. पिछले 24 घंटों में, TRUAPT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUAPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 15.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 3.84 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUAPT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -3.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TruFin Staked APT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUAPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.89M है, कुल आपूर्ति 9886092.34814728 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.97M है.
आज के दिन के दौरान, TruFin Staked APT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TruFin Staked APT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2550352850 था.
पिछले 60 दिनों में, TruFin Staked APT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3864237600 था.
पिछले 90 दिनों में, TruFin Staked APT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.2550352850
|-5.73%
|60 दिन
|$ -0.3864237600
|-8.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TruFin Staked APT (TRUAPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TruFin Staked APT (TRUAPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TruFin Staked APT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब TruFin Staked APT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
TruFin Staked APT (TRUAPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRUAPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
