TRUE (TRUE) रियल-टाइम प्राइस $0.168182 है. पिछले 24 घंटों में, TRUE ने $ 0.15283 के कम और $ 0.222131 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.260162 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01702555 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUE में -0.05%, 24 घंटों में -18.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TRUE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.46M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUE की मार्केट में उपलब्ध राशि 85.91M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.83M है.
आज के दिन के दौरान, TRUE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0379773935472723 था.
पिछले 30 दिनों में, TRUE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0733107692 था.
पिछले 60 दिनों में, TRUE का USD में मूल्य बदलाव $ +1.3857611526 था.
पिछले 90 दिनों में, TRUE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.148001298252482374 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0379773935472723
|-18.42%
|30 दिन
|$ +0.0733107692
|+43.59%
|60 दिन
|$ +1.3857611526
|+823.97%
|90 दिन
|$ +0.148001298252482374
|+733.38%
Truemarkets is a decentralized prediction market platform that allows users to trade on the outcomes of real-world events using cryptocurrency. Built on the Base blockchain, it leverages smart contracts to ensure transparency and security. Users can buy and sell shares in different outcomes, with market prices reflecting the probability of an event occurring. Truemarkets covers a wide range of topics, including politics, sports, technology, and finance. It operates in a non-custodial manner, meaning users retain control of their funds, and settlements are handled through oracles that verify event outcomes. Unlike traditional betting platforms, Truemarkets is more of an information market where traders profit from correctly predicting real-world events rather than simply gambling.
TRUE (TRUE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRUE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
