TruBadger लोगो

TruBadger मूल्य (TRUBGR)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRUBGR से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.40%1D
USD
TruBadger (TRUBGR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:39:24 (UTC+8)

TruBadger (TRUBGR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-0.45%

-2.52%

-2.52%

TruBadger (TRUBGR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRUBGR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRUBGR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRUBGR में -0.41%, 24 घंटों में -0.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TruBadger (TRUBGR) मार्केट की जानकारी

$ 520.30K
$ 520.30K$ 520.30K

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

404.14T
404.14T 404.14T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

TruBadger का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 520.30K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRUBGR की मार्केट में उपलब्ध राशि 404.14T है, कुल आपूर्ति 1.0e+15 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.29M है.

TruBadger (TRUBGR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TruBadger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TruBadger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TruBadger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TruBadger का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.45%
30 दिन$ 0-3.63%
60 दिन$ 0-22.34%
90 दिन$ 0--

TruBadger (TRUBGR) क्या है

We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.

TruBadger (TRUBGR) संसाधन

TruBadger प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TruBadger (TRUBGR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TruBadger (TRUBGR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TruBadger के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TruBadger प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRUBGR लोकल करेंसी में

TruBadger (TRUBGR) टोकन का अर्थशास्त्र

TruBadger (TRUBGR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRUBGR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TruBadger (TRUBGR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TruBadger (TRUBGR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRUBGR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRUBGR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRUBGR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TruBadger का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRUBGR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 520.30K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRUBGR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRUBGR की मार्केट में उपलब्ध राशि 404.14T USD है.
TRUBGR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRUBGR ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRUBGR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRUBGR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TRUBGR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRUBGR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRUBGR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRUBGR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRUBGR का प्राइस का अनुमान देखें.
