TROLLI CTO मूल्य (TROLLICTO)
-0.01%
-4.23%
-0.20%
-0.20%
TROLLI CTO (TROLLICTO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TROLLICTO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TROLLICTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TROLLICTO में -0.01%, 24 घंटों में -4.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TROLLI CTO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TROLLICTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 919.04M है, कुल आपूर्ति 919037310.729764 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.38K है.
आज के दिन के दौरान, TROLLI CTO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TROLLI CTO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TROLLI CTO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TROLLI CTO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.23%
|30 दिन
|$ 0
|+9.11%
|60 दिन
|$ 0
|+24.80%
|90 दिन
|$ 0
|--
$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!
TROLLI CTO (TROLLICTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TROLLICTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
