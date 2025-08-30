TRIT की अधिक जानकारी

Tritcoin लोगो

Tritcoin मूल्य (TRIT)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRIT से USD लाइव प्राइस:

$0.00013917
$0.00013917$0.00013917
-5.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Tritcoin (TRIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:24:06 (UTC+8)

Tritcoin (TRIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00304583
$ 0.00304583$ 0.00304583

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-5.20%

-0.14%

-0.14%

Tritcoin (TRIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00304583 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRIT में -0.41%, 24 घंटों में -5.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tritcoin (TRIT) मार्केट की जानकारी

$ 138.51K
$ 138.51K$ 138.51K

--
----

$ 138.51K
$ 138.51K$ 138.51K

999.24M
999.24M 999.24M

999,240,303.593779
999,240,303.593779 999,240,303.593779

Tritcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 138.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.24M है, कुल आपूर्ति 999240303.593779 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 138.51K है.

Tritcoin (TRIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tritcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tritcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tritcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tritcoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.20%
30 दिन$ 0-15.04%
60 दिन$ 0-43.34%
90 दिन$ 0--

Tritcoin (TRIT) क्या है

$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.



Tritcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tritcoin (TRIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tritcoin (TRIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tritcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tritcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRIT लोकल करेंसी में

Tritcoin (TRIT) टोकन का अर्थशास्त्र

Tritcoin (TRIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tritcoin (TRIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tritcoin (TRIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRIT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tritcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 138.51K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.24M USD है.
TRIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRIT ने 0.00304583 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRIT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TRIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRIT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:24:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.