Trendix लोगो

Trendix मूल्य (TRDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRDX से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.80%1D
mexc
USD
Trendix (TRDX) मूल्य का लाइव चार्ट
Trendix (TRDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00003169
$ 0.00003169$ 0.00003169
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00003364
$ 0.00003364$ 0.00003364
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00003169
$ 0.00003169$ 0.00003169

$ 0.00003364
$ 0.00003364$ 0.00003364

$ 0.04319225
$ 0.04319225$ 0.04319225

$ 0.0000238
$ 0.0000238$ 0.0000238

--

-1.81%

+24.28%

+24.28%

Trendix (TRDX) रियल-टाइम प्राइस $0.0000325 है. पिछले 24 घंटों में, TRDX ने $ 0.00003169 के कम और $ 0.00003364 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04319225 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000238 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRDX में --, 24 घंटों में -1.81%, तथा पिछले 7 दिनों में +24.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Trendix (TRDX) मार्केट की जानकारी

$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K

--
----

$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K

100.00M
100.00M 100.00M

99,997,804.29318345
99,997,804.29318345 99,997,804.29318345

Trendix का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 99997804.29318345 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.25K है.

Trendix (TRDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Trendix का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Trendix का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000005724 था.
पिछले 60 दिनों में, Trendix का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000044081 था.
पिछले 90 दिनों में, Trendix का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005851882533906104 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.81%
30 दिन$ -0.0000005724-1.76%
60 दिन$ +0.0000044081+13.56%
90 दिन$ -0.005851882533906104-99.44%

Trendix (TRDX) क्या है

Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.

Trendix प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Trendix (TRDX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Trendix (TRDX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Trendix के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Trendix प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRDX लोकल करेंसी में

Trendix (TRDX) टोकन का अर्थशास्त्र

Trendix (TRDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Trendix (TRDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Trendix (TRDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRDX प्राइस 0.0000325 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000325 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Trendix का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
TRDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRDX ने 0.04319225 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRDX ने 0.0000238 USD की ATL प्राइस देखी.
TRDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRDX का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.