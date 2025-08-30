TRENCH की अधिक जानकारी

TrenchBuddy लोगो

TrenchBuddy मूल्य (TRENCH)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRENCH से USD लाइव प्राइस:

$0.00035241
-6.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
TrenchBuddy (TRENCH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:38:56 (UTC+8)

TrenchBuddy (TRENCH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00032256
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00040164
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00032256
$ 0.00040164
$ 0.01150304
$ 0.00030469
-2.77%

-6.82%

-18.41%

-18.41%

TrenchBuddy (TRENCH) रियल-टाइम प्राइस $0.00035241 है. पिछले 24 घंटों में, TRENCH ने $ 0.00032256 के कम और $ 0.00040164 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRENCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01150304 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00030469 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRENCH में -2.77%, 24 घंटों में -6.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TrenchBuddy (TRENCH) मार्केट की जानकारी

$ 339.57K
--
$ 351.99K
962.80M
997,997,293.349524
TrenchBuddy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 339.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRENCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.80M है, कुल आपूर्ति 997997293.349524 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 351.99K है.

TrenchBuddy (TRENCH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TrenchBuddy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TrenchBuddy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000815451 था.
पिछले 60 दिनों में, TrenchBuddy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001721065 था.
पिछले 90 दिनों में, TrenchBuddy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006646669810838066 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.82%
30 दिन$ -0.0000815451-23.13%
60 दिन$ -0.0001721065-48.83%
90 दिन$ -0.0006646669810838066-65.35%

TrenchBuddy (TRENCH) क्या है

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

TrenchBuddy (TRENCH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

TrenchBuddy प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TrenchBuddy (TRENCH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TrenchBuddy (TRENCH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TrenchBuddy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TrenchBuddy प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRENCH लोकल करेंसी में

TrenchBuddy (TRENCH) टोकन का अर्थशास्त्र

TrenchBuddy (TRENCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRENCH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TrenchBuddy (TRENCH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TrenchBuddy (TRENCH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRENCH प्राइस 0.00035241 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRENCH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRENCH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00035241 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TrenchBuddy का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRENCH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 339.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRENCH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRENCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.80M USD है.
TRENCH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRENCH ने 0.01150304 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRENCH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRENCH ने 0.00030469 USD की ATL प्राइस देखी.
TRENCH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRENCH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRENCH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRENCH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRENCH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:38:56 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.