Trench Coin का आज का लाइव मूल्य 0.00012922 USD है.TRENCH का मार्केट कैप 129,354 USD है. भारत में TRENCH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

TRENCH की अधिक जानकारी

TRENCH प्राइस की जानकारी

TRENCH क्या है

TRENCH आधिकारिक वेबसाइट

TRENCH टोकन का अर्थशास्त्र

TRENCH प्राइस का पूर्वानुमान

1 TRENCH से USD लाइव प्राइस:

$0.00012922
$0.00012922
+3.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Trench Coin (TRENCH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:34:40 (UTC+8)

Trench Coin का आज का मूल्य

आज Trench Coin (TRENCH) का लाइव मूल्य $ 0.00012922 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.66% का बदलाव आया है. मौजूदा TRENCH से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00012922 प्रति TRENCH है.

$ 129,354 के मार्केट कैप के अनुसार Trench Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M TRENCH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TRENCH की ट्रेडिंग $ 0.00012444 (निम्न) और $ 0.00013177 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00225343 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00011674 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TRENCH में पिछले एक घंटे में -0.76% और पिछले 7 दिनों में -42.36% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Trench Coin (TRENCH) मार्केट की जानकारी

$ 129.35K
$ 129.35K

--
--

$ 129.35K
$ 129.35K

999.94M
999.94M

999,944,481.298248
999,944,481.298248

Trench Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 129.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRENCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999944481.298248 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 129.35K है.

Trench Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00012444
$ 0.00012444
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00013177
$ 0.00013177
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00012444
$ 0.00012444

$ 0.00013177
$ 0.00013177

$ 0.00225343
$ 0.00225343

$ 0.00011674
$ 0.00011674

-0.76%

+3.66%

-42.36%

-42.36%

Trench Coin (TRENCH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Trench Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Trench Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000476921 था.
पिछले 60 दिनों में, Trench Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001017632 था.
पिछले 90 दिनों में, Trench Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000586273837580843 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+3.66%
30 दिन$ -0.0000476921-36.90%
60 दिन$ -0.0001017632-78.75%
90 दिन$ -0.000586273837580843-81.93%

Trench Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Trench Coin (TRENCH) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TRENCH का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Trench Coin (TRENCH) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Trench Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Trench Coin (TRENCH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Trench Coin

2030 में 1 Trench Coin का मूल्य कितना होगा?
अगर Trench Coin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Trench Coin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:34:40 (UTC+8)

Trench Coin (TRENCH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Trench Coin के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$194.06

$0.03519

$0.012707

$0.00000003286

$0.00000000000000003538

$0.0003110

अस्वीकरण

