Tree Stuck in Cat मूल्य (TREEINCAT)
-0.39%
-0.88%
-23.48%
-23.48%
Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TREEINCAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TREEINCAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00197193 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TREEINCAT में -0.39%, 24 घंटों में -0.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tree Stuck in Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 238.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TREEINCAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.71M है, कुल आपूर्ति 989711994.3512576 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 238.24K है.
आज के दिन के दौरान, Tree Stuck in Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tree Stuck in Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tree Stuck in Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tree Stuck in Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.88%
|30 दिन
|$ 0
|-64.96%
|60 दिन
|$ 0
|-64.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.
