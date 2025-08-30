TRAXX की अधिक जानकारी

Traxx लोगो

Traxx मूल्य (TRAXX)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRAXX से USD लाइव प्राइस:

$0.00094919
$0.00094919
-5.80%1D
USD
Traxx (TRAXX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:23:19 (UTC+8)

Traxx (TRAXX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00106025
$ 0.00106025
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0.00106025
$ 0.00106025

$ 3.32
$ 3.32

$ 0
$ 0

-0.61%

-5.86%

-6.21%

-6.21%

Traxx (TRAXX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRAXX ने $ 0 के कम और $ 0.00106025 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRAXX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.32 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRAXX में -0.61%, 24 घंटों में -5.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Traxx (TRAXX) मार्केट की जानकारी

$ 231.57K
$ 231.57K

--
--

$ 332.22K
$ 332.22K

243.97M
243.97M

350,000,000.0
350,000,000.0

Traxx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 231.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRAXX की मार्केट में उपलब्ध राशि 243.97M है, कुल आपूर्ति 350000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 332.22K है.

Traxx (TRAXX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.86%
30 दिन$ 0-2.44%
60 दिन$ 0+45.74%
90 दिन$ 0--

Traxx (TRAXX) क्या है

The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Traxx प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Traxx (TRAXX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Traxx (TRAXX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Traxx के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Traxx प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRAXX लोकल करेंसी में

Traxx (TRAXX) टोकन का अर्थशास्त्र

Traxx (TRAXX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRAXX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Traxx (TRAXX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Traxx (TRAXX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRAXX प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRAXX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRAXX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Traxx का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRAXX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 231.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRAXX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRAXX की मार्केट में उपलब्ध राशि 243.97M USD है.
TRAXX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRAXX ने 3.32 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRAXX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRAXX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TRAXX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRAXX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRAXX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRAXX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRAXX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:23:19 (UTC+8)

