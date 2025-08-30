Traxx मूल्य (TRAXX)
-0.61%
-5.86%
-6.21%
-6.21%
Traxx (TRAXX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRAXX ने $ 0 के कम और $ 0.00106025 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRAXX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.32 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRAXX में -0.61%, 24 घंटों में -5.86%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Traxx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 231.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRAXX की मार्केट में उपलब्ध राशि 243.97M है, कुल आपूर्ति 350000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 332.22K है.
आज के दिन के दौरान, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Traxx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.86%
|30 दिन
|$ 0
|-2.44%
|60 दिन
|$ 0
|+45.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.
