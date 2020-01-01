Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) टोकन का अर्थशास्त्र Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) जानकारी From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii. आधिकारिक वेबसाइट: https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump अभी 50STATES खरीदें!

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 11.03K $ 11.03K $ 11.03K कुल आपूर्ति: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 997.49M $ 997.49M $ 997.49M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 11.03K $ 11.03K $ 11.03K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00090586 $ 0.00090586 $ 0.00090586 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: 50STATES टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने 50STATES मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप 50STATES के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो 50STATES टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

