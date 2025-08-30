Traveling To All 50 States LIVE मूल्य (50STATES)
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 50STATES ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 50STATES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 50STATES में +0.30%, 24 घंटों में -4.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Traveling To All 50 States LIVE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 50STATES की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.49M है, कुल आपूर्ति 997494351.863495 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.21K है.
आज के दिन के दौरान, Traveling To All 50 States LIVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Traveling To All 50 States LIVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Traveling To All 50 States LIVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Traveling To All 50 States LIVE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.15%
|30 दिन
|$ 0
|+1.41%
|60 दिन
|$ 0
|-22.67%
|90 दिन
|$ 0
|--
From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.
