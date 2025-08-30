Transhuman Coin मूल्य (THC)
-0.05%
-2.15%
-4.20%
-4.20%
Transhuman Coin (THC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, THC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. THC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00158293 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में THC में -0.05%, 24 घंटों में -2.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Transhuman Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 699.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THC की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.83B है, कुल आपूर्ति 6829048659.816434 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 699.45K है.
आज के दिन के दौरान, Transhuman Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Transhuman Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Transhuman Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Transhuman Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.15%
|30 दिन
|$ 0
|+13.05%
|60 दिन
|$ 0
|+33.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Transhuman Coin ($THC) is a 3+ year impact-driven DeSci project committed to advancing human longevity, health, and well-being through cutting-edge science and technology. Powered by a dynamic Scientific Advisory Board featuring visionaries such as Prof. Aubrey De Grey (Father of Longevity Science), Prof. Avinash Singh (a Brain Computer Interface Expert), Dr. Charles Awuzie (a biochemist), Peter Xing (AI innovation leader at Microsoft Australia), and Alyse Sue (former Director of Metaverse, KPMG Australia), among others, Transhuman Coin drives innovation in decentralized science. Our flagship initiative, the THC-Powered Telemedicine Network, connects underserved communities with affordable and AI-driven telemedicine services, revolutionizing access to healthcare. With payments facilitated through $THC tokens, this project empowers individuals while driving token adoption. Over the past three years, Transhuman Coin has funded transformative longevity research in Australia and Africa, addressing critical challenges in the fight against aging and disease. Our investments include supporting the FoxG1 Foundation Australia, advancing genetic solutions for neurological conditions, and funding groundbreaking innovations like Abby-Wheelchairs, a project developing autonomous wheelchairs for enhanced mobility.
