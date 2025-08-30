Tralalero Tralala मूल्य (TRALALERO)
Tralalero Tralala (TRALALERO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRALALERO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRALALERO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRALALERO में -0.41%, 24 घंटों में -26.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tralalero Tralala का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 141.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRALALERO की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.83M है, कुल आपूर्ति 998832281.263239 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 141.75K है.
आज के दिन के दौरान, Tralalero Tralala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tralalero Tralala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tralalero Tralala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tralalero Tralala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-26.07%
|30 दिन
|$ 0
|+44.50%
|60 दिन
|$ 0
|+6.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot.
Tralalero Tralala (TRALALERO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRALALERO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
