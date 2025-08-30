TRKX की अधिक जानकारी

Trakx मूल्य (TRKX)

1 TRKX से USD लाइव प्राइस:

$0.0012757
$0.0012757$0.0012757
-1.20%1D
USD
Trakx (TRKX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:55:36 (UTC+8)

Trakx (TRKX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00127016
$ 0.00127016$ 0.00127016
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00132115
$ 0.00132115$ 0.00132115
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00127016
$ 0.00127016$ 0.00127016

$ 0.00132115
$ 0.00132115$ 0.00132115

$ 0.056939
$ 0.056939$ 0.056939

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-1.29%

-5.35%

-5.35%

Trakx (TRKX) रियल-टाइम प्राइस $0.00127569 है. पिछले 24 घंटों में, TRKX ने $ 0.00127016 के कम और $ 0.00132115 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRKX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.056939 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRKX में -0.69%, 24 घंटों में -1.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Trakx (TRKX) मार्केट की जानकारी

$ 911.11K
$ 911.11K$ 911.11K

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

714.38M
714.38M 714.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trakx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 911.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRKX की मार्केट में उपलब्ध राशि 714.38M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.28M है.

Trakx (TRKX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Trakx का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Trakx का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007524850 था.
पिछले 60 दिनों में, Trakx का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013899535 था.
पिछले 90 दिनों में, Trakx का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004857583408027394 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.29%
30 दिन$ +0.0007524850+58.99%
60 दिन$ +0.0013899535+108.96%
90 दिन$ +0.0004857583408027394+61.49%

Trakx (TRKX) क्या है

Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).

Trakx प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Trakx (TRKX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Trakx (TRKX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Trakx के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Trakx प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Trakx (TRKX) टोकन का अर्थशास्त्र

Trakx (TRKX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRKX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Trakx (TRKX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Trakx (TRKX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRKX प्राइस 0.00127569 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRKX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRKX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00127569 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Trakx का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRKX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 911.11K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRKX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRKX की मार्केट में उपलब्ध राशि 714.38M USD है.
TRKX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRKX ने 0.056939 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRKX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRKX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TRKX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRKX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRKX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRKX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRKX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:55:36 (UTC+8)

