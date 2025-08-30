TRADIECOIN की अधिक जानकारी

Tradiecoin लोगो

Tradiecoin मूल्य (TRADIECOIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 TRADIECOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.0003228
-7.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Tradiecoin (TRADIECOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:55:29 (UTC+8)

Tradiecoin (TRADIECOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00136888
$ 0
-0.53%

-7.60%

-25.70%

-25.70%

Tradiecoin (TRADIECOIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TRADIECOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TRADIECOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00136888 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TRADIECOIN में -0.53%, 24 घंटों में -7.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tradiecoin (TRADIECOIN) मार्केट की जानकारी

$ 315.52K
--
$ 315.52K
977.42M
977,420,000.0
Tradiecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 315.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TRADIECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 977.42M है, कुल आपूर्ति 977420000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 315.52K है.

Tradiecoin (TRADIECOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tradiecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tradiecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tradiecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tradiecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.60%
30 दिन$ 0-73.46%
60 दिन$ 0-33.91%
90 दिन$ 0--

Tradiecoin (TRADIECOIN) क्या है

a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.

Tradiecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tradiecoin (TRADIECOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tradiecoin (TRADIECOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tradiecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tradiecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TRADIECOIN लोकल करेंसी में

Tradiecoin (TRADIECOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Tradiecoin (TRADIECOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TRADIECOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tradiecoin (TRADIECOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tradiecoin (TRADIECOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TRADIECOIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TRADIECOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TRADIECOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tradiecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TRADIECOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 315.52K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TRADIECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TRADIECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 977.42M USD है.
TRADIECOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TRADIECOIN ने 0.00136888 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TRADIECOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TRADIECOIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TRADIECOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TRADIECOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TRADIECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TRADIECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TRADIECOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
