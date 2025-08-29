Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) क्या है

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tradable NA Rent Financing Platform SSTN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tradable NA Rent Financing Platform SSTN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PC0000031 लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) टोकन का अर्थशास्त्र

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PC0000031 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) के बारे में अन्य प्रश्न आज Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PC0000031 प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PC0000031 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PC0000031 से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Tradable NA Rent Financing Platform SSTN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PC0000031 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 189.50M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PC0000031 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PC0000031 की मार्केट में उपलब्ध राशि 189.50M USD है. PC0000031 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PC0000031 ने 189,500,000 USD की ATH प्राइस हासिल की. PC0000031 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PC0000031 ने 1.0 USD की ATL प्राइस देखी. PC0000031 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PC0000031 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PC0000031 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PC0000031 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PC0000031 का प्राइस का अनुमान देखें.

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट