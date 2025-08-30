Traceon AI मूल्य (TOAI)
Traceon AI (TOAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00355958 है. पिछले 24 घंटों में, TOAI ने $ 0.00351109 के कम और $ 0.00409819 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.296402 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00351109 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOAI में -0.17%, 24 घंटों में -13.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -60.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Traceon AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.63K है.
आज के दिन के दौरान, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000538615359328632 था.
पिछले 30 दिनों में, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022797981 था.
पिछले 60 दिनों में, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034874404 था.
पिछले 90 दिनों में, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02345598346138568 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000538615359328632
|-13.14%
|30 दिन
|$ -0.0022797981
|-64.04%
|60 दिन
|$ -0.0034874404
|-97.97%
|90 दिन
|$ -0.02345598346138568
|-86.82%
Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
