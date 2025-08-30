TOAI की अधिक जानकारी

Traceon AI लोगो

Traceon AI मूल्य (TOAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 TOAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00355958
$0.00355958$0.00355958
-13.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Traceon AI (TOAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:22:27 (UTC+8)

Traceon AI (TOAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00351109
$ 0.00351109$ 0.00351109
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00409819
$ 0.00409819$ 0.00409819
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00351109
$ 0.00351109$ 0.00351109

$ 0.00409819
$ 0.00409819$ 0.00409819

$ 0.296402
$ 0.296402$ 0.296402

$ 0.00351109
$ 0.00351109$ 0.00351109

-0.17%

-13.14%

-60.10%

-60.10%

Traceon AI (TOAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00355958 है. पिछले 24 घंटों में, TOAI ने $ 0.00351109 के कम और $ 0.00409819 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.296402 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00351109 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOAI में -0.17%, 24 घंटों में -13.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -60.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Traceon AI (TOAI) मार्केट की जानकारी

$ 35.63K
$ 35.63K$ 35.63K

--
----

$ 35.63K
$ 35.63K$ 35.63K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Traceon AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.63K है.

Traceon AI (TOAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000538615359328632 था.
पिछले 30 दिनों में, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022797981 था.
पिछले 60 दिनों में, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034874404 था.
पिछले 90 दिनों में, Traceon AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02345598346138568 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000538615359328632-13.14%
30 दिन$ -0.0022797981-64.04%
60 दिन$ -0.0034874404-97.97%
90 दिन$ -0.02345598346138568-86.82%

Traceon AI (TOAI) क्या है

Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Traceon AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Traceon AI (TOAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Traceon AI (TOAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Traceon AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Traceon AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TOAI लोकल करेंसी में

Traceon AI (TOAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Traceon AI (TOAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TOAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Traceon AI (TOAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Traceon AI (TOAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TOAI प्राइस 0.00355958 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TOAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TOAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00355958 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Traceon AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TOAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TOAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
TOAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TOAI ने 0.296402 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TOAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TOAI ने 0.00351109 USD की ATL प्राइस देखी.
TOAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TOAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TOAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TOAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TOAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:22:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.