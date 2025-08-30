TORA NEKO मूल्य (TORA)
TORA NEKO (TORA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TORA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02855826 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TORA में +0.21%, 24 घंटों में -3.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TORA NEKO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.80K है.
आज के दिन के दौरान, TORA NEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TORA NEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TORA NEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TORA NEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.08%
|30 दिन
|$ 0
|+36.93%
|60 दिन
|$ 0
|+44.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.
TORA NEKO (TORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TORA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
