TOR लोगो

TOR मूल्य (TOR)

गैर-सूचीबद्ध

1 TOR से USD लाइव प्राइस:

$0.00215264
-2.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
TOR (TOR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:55:14 (UTC+8)

TOR (TOR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00215264
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00221983
$ 0.00221983$ 0.00221983
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00215264
$ 0.00221983
$ 20.14
$ 0
--

-2.10%

-86.89%

-86.89%

TOR (TOR) रियल-टाइम प्राइस $0.00215264 है. पिछले 24 घंटों में, TOR ने $ 0.00215264 के कम और $ 0.00221983 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOR में --, 24 घंटों में -2.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -86.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TOR (TOR) मार्केट की जानकारी

$ 36.75K
--
$ 36.75K
17.07M
17,070,481.49032999
TOR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.07M है, कुल आपूर्ति 17070481.49032999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.75K है.

TOR (TOR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TOR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TOR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019053597 था.
पिछले 60 दिनों में, TOR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018994292 था.
पिछले 90 दिनों में, TOR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003797871644476 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.10%
30 दिन$ -0.0019053597-88.51%
60 दिन$ -0.0018994292-88.23%
90 दिन$ -0.0003797871644476-14.99%

TOR (TOR) क्या है

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

TOR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TOR (TOR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TOR (TOR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TOR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TOR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TOR लोकल करेंसी में

TOR (TOR) टोकन का अर्थशास्त्र

TOR (TOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TOR (TOR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TOR (TOR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TOR प्राइस 0.00215264 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TOR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TOR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00215264 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TOR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TOR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TOR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 17.07M USD है.
TOR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TOR ने 20.14 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TOR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TOR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
TOR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TOR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TOR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TOR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TOR का प्राइस का अनुमान देखें.
