TOPIA (TOPIA) रियल-टाइम प्राइस $0.01086952 है. पिछले 24 घंटों में, TOPIA ने $ 0.01047233 के कम और $ 0.01280666 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOPIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.121452 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00654853 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOPIA में +3.26%, 24 घंटों में -4.84%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TOPIA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOPIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.94B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.35M है.
आज के दिन के दौरान, TOPIA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00055378225388741 था.
पिछले 30 दिनों में, TOPIA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0051255797 था.
पिछले 60 दिनों में, TOPIA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015778945 था.
पिछले 90 दिनों में, TOPIA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00055378225388741
|-4.84%
|30 दिन
|$ +0.0051255797
|+47.16%
|60 दिन
|$ +0.0015778945
|+14.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
## What is HYTOPIA HYTOPIA is a collaborative and independent video game built by various community members at the forefront of Minecraft's modding and third-party games ecosystem for the past decade. HYTOPIA centers around a Minecraft-like game engine and platform that modernizes player and creator experiences. HYTOPIA is developed from scratch in Rust for high performance and seamless play across platforms—PC, Mac, web browser, game consoles, and mobile devices. ## What makes HYTOPIA Unique HYTOPIA is free to play and brings a familiar experience for players through cosmetics, friends lists, chats, and play pages and provides an open development environment, flexible APIs, extensive support for custom content and backward compatibility with existing content, and ready-to-use monetization systems for creators. HYTOPIA is not associated with, endorsed by, or a partner of Minecraft, Mojang, or any related parties. ## History of HYTOPIA ArkDev and Temptranquil co-founded NFT Worlds in October 2021, introducing a blockchain layer to interconnect Minecraft servers. The innovative approach attracted ~100,000 active players in the first three months before Minecraft banned blockchain technology. NFT Worlds rebranded itself as HYTOPIA and is developing its Minecraft-like game engine. ## What's next for HYTOPIA HYTOPIA is nearing beta stages and laying the foundation to (1) support all modern Minecraft versions and protocols quickly, (2) make the onboarding and transition for players frictionless and ensure the lift to use existing creator content is next to nothing, and (3) progressively rollout HYTOPIA-specific features. ## What can $TOPIA be used for $TOPIA Token is the in-game currency for the HYTOPIA ecosystem. $TOPIA enables transactions and trades among players, Worlds, and other interactions and powers the HYTOPIA blockchain. With a limited supply of 5 billion tokens, it helps create a stable, incentive-driven platform for creators and players.
