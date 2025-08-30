TOPCAT in SOL मूल्य (TOPCAT)
--
--
0.00%
0.00%
TOPCAT in SOL (TOPCAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOPCAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOPCAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01446813 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOPCAT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TOPCAT in SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOPCAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.92K है.
आज के दिन के दौरान, TOPCAT in SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TOPCAT in SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TOPCAT in SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TOPCAT in SOL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+7.89%
|60 दिन
|$ 0
|+22.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
This cat FLIPS. Can you make it to the top? Discover the secret at the end of the game and win 0.5% of the total supply! At 10 million marketcap that's $50,000!! (must be a $TOPCAT holder to win) When a holder wins, we'll set up a new challenge with a brand new reward! Don't worry if you're not the best at games, in the future there will be secret puzzles to solve in our game that could win you extra prizes! Launched stealth, zero taxes, LP burnt and contract renounced, Fueled by pure memetic power
