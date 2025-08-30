TOOLS मूल्य (TOOLS)
TOOLS (TOOLS) रियल-टाइम प्राइस $0.00355976 है. पिछले 24 घंटों में, TOOLS ने $ 0.00354316 के कम और $ 0.00358462 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOOLS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 10.08 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00349147 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOOLS में --, 24 घंटों में -0.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TOOLS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOOLS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 25000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 88.99K है.
आज के दिन के दौरान, TOOLS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TOOLS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002018522 था.
पिछले 60 दिनों में, TOOLS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000228095 था.
पिछले 90 दिनों में, TOOLS का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000946788889622743 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.34%
|30 दिन
|$ -0.0002018522
|-5.67%
|60 दिन
|$ -0.0000228095
|-0.64%
|90 दिन
|$ -0.0000946788889622743
|-2.59%
The first and most advanced Decentralized Finance (DeFi) dashboard that aims at supercharging your trading experience on Binance Smart Chain (BSC). The main goal is to provide traders and investors with the possibility to monitor your favorite BSC pairs and create advanced trading strategies without having to search for the information in a wide range of non-standardized platforms and websites. BSC.Tools shares with traders on-chain and live trading data from DeFi exchanges based on the Binance Smart Chain. In this way, users can get access to deep historical data, chart candles and the transactions that have been recorded on each of the platforms.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
