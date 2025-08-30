tooker kurlson मूल्य (TOOKER)
-0.56%
-5.78%
-9.67%
-9.67%
tooker kurlson (TOOKER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOOKER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOOKER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.135597 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOOKER में -0.56%, 24 घंटों में -5.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
tooker kurlson का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 496.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOOKER की मार्केट में उपलब्ध राशि 970.83M है, कुल आपूर्ति 970834309.1071703 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 496.49K है.
आज के दिन के दौरान, tooker kurlson का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, tooker kurlson का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, tooker kurlson का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, tooker kurlson का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.78%
|30 दिन
|$ 0
|+3.35%
|60 दिन
|$ 0
|-11.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.
