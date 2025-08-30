$TONIC की अधिक जानकारी

TONIC लोगो

TONIC मूल्य ($TONIC)

गैर-सूचीबद्ध

1 $TONIC से USD लाइव प्राइस:

$0.0002536
$0.0002536$0.0002536
+5.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
TONIC ($TONIC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:53:39 (UTC+8)

TONIC ($TONIC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000211
$ 0.000211$ 0.000211
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00025187
$ 0.00025187$ 0.00025187
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000211
$ 0.000211$ 0.000211

$ 0.00025187
$ 0.00025187$ 0.00025187

$ 0.00043169
$ 0.00043169$ 0.00043169

$ 0.00019746
$ 0.00019746$ 0.00019746

+10.39%

+5.62%

-1.51%

-1.51%

TONIC ($TONIC) रियल-टाइम प्राइस $0.00025251 है. पिछले 24 घंटों में, $TONIC ने $ 0.000211 के कम और $ 0.00025187 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $TONIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00043169 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00019746 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $TONIC में +10.39%, 24 घंटों में +5.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

TONIC ($TONIC) मार्केट की जानकारी

$ 251.75K
$ 251.75K$ 251.75K

--
----

$ 251.75K
$ 251.75K$ 251.75K

999.52M
999.52M 999.52M

999,524,048.576984
999,524,048.576984 999,524,048.576984

TONIC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 251.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $TONIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M है, कुल आपूर्ति 999524048.576984 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 251.75K है.

TONIC ($TONIC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, TONIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TONIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TONIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TONIC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+5.62%
30 दिन$ 0--
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

TONIC ($TONIC) क्या है

Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

TONIC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में TONIC ($TONIC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके TONIC ($TONIC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? TONIC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब TONIC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$TONIC लोकल करेंसी में

TONIC ($TONIC) टोकन का अर्थशास्त्र

TONIC ($TONIC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $TONIC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: TONIC ($TONIC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज TONIC ($TONIC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $TONIC प्राइस 0.00025251 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$TONIC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$TONIC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00025251 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
TONIC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$TONIC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 251.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$TONIC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$TONIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.52M USD है.
$TONIC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$TONIC ने 0.00043169 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$TONIC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$TONIC ने 0.00019746 USD की ATL प्राइस देखी.
$TONIC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$TONIC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $TONIC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $TONIC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $TONIC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:53:39 (UTC+8)

