Tongue Cat लोगो

Tongue Cat मूल्य (LUIS)

गैर-सूचीबद्ध

1 LUIS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.00%1D
USD
Tongue Cat (LUIS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:53:32 (UTC+8)

Tongue Cat (LUIS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01992776
$ 0.01992776$ 0.01992776

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-5.01%

+1.02%

+1.02%

Tongue Cat (LUIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LUIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LUIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01992776 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LUIS में +0.75%, 24 घंटों में -5.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tongue Cat (LUIS) मार्केट की जानकारी

$ 29.88K
$ 29.88K$ 29.88K

--
----

$ 29.88K
$ 29.88K$ 29.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tongue Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LUIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.88K है.

Tongue Cat (LUIS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tongue Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tongue Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tongue Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tongue Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.01%
30 दिन$ 0+5.81%
60 दिन$ 0-2.06%
90 दिन$ 0--

Tongue Cat (LUIS) क्या है

Tongue Cat ($LUIS) is nothing but a cute cat in a skin care session with his tongue out.

Tongue Cat (LUIS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Tongue Cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tongue Cat (LUIS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tongue Cat (LUIS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tongue Cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tongue Cat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LUIS लोकल करेंसी में

Tongue Cat (LUIS) टोकन का अर्थशास्त्र

Tongue Cat (LUIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LUIS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tongue Cat (LUIS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tongue Cat (LUIS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LUIS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LUIS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LUIS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tongue Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LUIS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.88K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LUIS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LUIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
LUIS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LUIS ने 0.01992776 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LUIS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LUIS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
LUIS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LUIS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LUIS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LUIS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LUIS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:53:32 (UTC+8)

