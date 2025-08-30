Ton Ship मूल्य (SHIP)
+0.26%
+0.30%
-11.51%
-11.51%
Ton Ship (SHIP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00004604 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIP में +0.26%, 24 घंटों में +0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ton Ship का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 90.55B है, कुल आपूर्ति 98737802633.31038 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.52K है.
आज के दिन के दौरान, Ton Ship का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ton Ship का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ton Ship का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ton Ship का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.30%
|30 दिन
|$ 0
|-7.78%
|60 दिन
|$ 0
|+6.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.
