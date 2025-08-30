Tomo Cat मूल्य (TOMO)
--
--
-5.55%
-5.55%
Tomo Cat (TOMO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOMO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOMO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04585937 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOMO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -5.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tomo Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 385.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOMO की मार्केट में उपलब्ध राशि 952.00M है, कुल आपूर्ति 951999999.9999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 385.89K है.
आज के दिन के दौरान, Tomo Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tomo Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tomo Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tomo Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+19.20%
|60 दिन
|$ 0
|+77.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!
Tomo Cat (TOMO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TOMO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
