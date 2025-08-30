Tombili the Fat Cat मूल्य (FATCAT)
Tombili the Fat Cat (FATCAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FATCAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FATCAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.004584 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FATCAT में +0.40%, 24 घंटों में -1.44%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tombili the Fat Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FATCAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.55K है.
आज के दिन के दौरान, Tombili the Fat Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tombili the Fat Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tombili the Fat Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tombili the Fat Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.44%
|30 दिन
|$ 0
|-37.83%
|60 दिन
|$ 0
|-35.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Solana memecoin inspired by Tombili, the iconic laid-back cat from Istanbul. FATCAT Tokens blend investment with the spirit of meme culture, offering traders and meme enthusiasts a unique crypto experience. Join the wave with FATCAT, where each token celebrates relaxation, coolness, and savvy investing.
Tombili the Fat Cat (FATCAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FATCAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
