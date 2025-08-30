TSHARE की अधिक जानकारी

Tomb Shares लोगो

Tomb Shares मूल्य (TSHARE)

गैर-सूचीबद्ध

1 TSHARE से USD लाइव प्राइस:

-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Tomb Shares (TSHARE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:55:00 (UTC+8)

Tomb Shares (TSHARE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.24%

-4.87%

-14.72%

-14.72%

Tomb Shares (TSHARE) रियल-टाइम प्राइस $17.39 है. पिछले 24 घंटों में, TSHARE ने $ 17.39 के कम और $ 18.63 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TSHARE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 24,382 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 7.93 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TSHARE में -1.24%, 24 घंटों में -4.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tomb Shares (TSHARE) मार्केट की जानकारी

Tomb Shares का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 680.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TSHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.13K है, कुल आपूर्ति 65585.45 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.14M है.

Tomb Shares (TSHARE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tomb Shares का USD में मूल्य बदलाव $ -0.89075362487743 था.
पिछले 30 दिनों में, Tomb Shares का USD में मूल्य बदलाव $ +9.6445948620 था.
पिछले 60 दिनों में, Tomb Shares का USD में मूल्य बदलाव $ +10.3193877270 था.
पिछले 90 दिनों में, Tomb Shares का USD में मूल्य बदलाव $ +5.858699255060313 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.89075362487743-4.87%
30 दिन$ +9.6445948620+55.46%
60 दिन$ +10.3193877270+59.34%
90 दिन$ +5.858699255060313+50.81%

Tomb Shares (TSHARE) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Tomb Shares (TSHARE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Tomb Shares प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tomb Shares (TSHARE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tomb Shares (TSHARE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tomb Shares के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tomb Shares प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TSHARE लोकल करेंसी में

Tomb Shares (TSHARE) टोकन का अर्थशास्त्र

Tomb Shares (TSHARE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TSHARE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tomb Shares (TSHARE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tomb Shares (TSHARE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TSHARE प्राइस 17.39 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TSHARE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TSHARE से USD की मौजूदा प्राइस $ 17.39 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tomb Shares का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TSHARE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 680.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TSHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TSHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.13K USD है.
TSHARE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TSHARE ने 24,382 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TSHARE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TSHARE ने 7.93 USD की ATL प्राइस देखी.
TSHARE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TSHARE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TSHARE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TSHARE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TSHARE का प्राइस का अनुमान देखें.
Tomb Shares (TSHARE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

