TOLYS CAT मूल्य (OPPIE)
--
-5.99%
-3.51%
-3.51%
TOLYS CAT (OPPIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OPPIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OPPIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00354286 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OPPIE में --, 24 घंटों में -5.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
TOLYS CAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OPPIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999805.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.23K है.
आज के दिन के दौरान, TOLYS CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, TOLYS CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, TOLYS CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, TOLYS CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.99%
|30 दिन
|$ 0
|+21.57%
|60 दिन
|$ 0
|+26.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
A Meme Coin With a Mission! TOLYS CAT - $OPPIE intends to send cat2777 safely to it's rightful home with Toly in his Taproot wallet! TOLYS CAT - $OPPIE is a mission driven meme coin looking for Tolys next cat. Quantum cat2777 was found, and educated the community about the push to re-enable op_cat. The community is sharing everything learned from QC2777 until they can get it safely home to Toly's address.
