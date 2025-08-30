Toli The Trencher मूल्य (TOLI)
+1.06%
-4.34%
-8.48%
-8.48%
Toli The Trencher (TOLI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOLI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOLI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOLI में +1.06%, 24 घंटों में -4.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Toli The Trencher का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOLI की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.59M है, कुल आपूर्ति 998588167.60822 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.69K है.
आज के दिन के दौरान, Toli The Trencher का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Toli The Trencher का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Toli The Trencher का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Toli The Trencher का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.34%
|30 दिन
|$ 0
|-37.19%
|60 दिन
|$ 0
|-51.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
Toli The Trencher (TOLI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TOLI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
