Toilet Dust मूल्य (TOILET)
-0.40%
-9.92%
-20.67%
-20.67%
Toilet Dust (TOILET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOILET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOILET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOILET में -0.40%, 24 घंटों में -9.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Toilet Dust का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 514.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOILET की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 514.43K है.
आज के दिन के दौरान, Toilet Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Toilet Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Toilet Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Toilet Dust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.92%
|30 दिन
|$ 0
|-62.35%
|60 दिन
|$ 0
|-67.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
Toilet Dust ($TOILET) is a meme coin created on the Sui blockchain, designed to add some humor and chaos to the crypto world while playing a key role in driving the growth and adoption of the Sui ecosystem. Unlike typical meme coins that focus solely on entertainment or speculation, $TOILET’s mission goes beyond just the jokes. It is committed to fostering a vibrant, active community that’s passionate about both crypto and fun, while encouraging new users to explore the Sui blockchain. The project’s foundation is built on the idea that a thriving network benefits everyone—whether you're a crypto enthusiast, developer, or investor. By embracing the lighthearted and unpredictable nature of meme coins, $TOILET brings attention to the Sui ecosystem and attracts a diverse range of participants. As $TOILET grows, so does the network and its ecosystem, creating more opportunities for everyone involved. In addition to just memes, $TOILET is actively working on expanding its presence across social media, building partnerships, and increasing its visibility in the crypto space. It’s about creating an inclusive environment where the community drives the project forward. So, whether you're in it for the laughs, the community, or the chance to be part of something new, Toilet Dust is here to make a splash—join the movement or get left behind!
