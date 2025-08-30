Toad Killer मूल्य ($TOAD)
Toad Killer ($TOAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $TOAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $TOAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $TOAD में +0.52%, 24 घंटों में -12.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Toad Killer का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.16M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $TOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69T है, कुल आपूर्ति 420690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.16M है.
आज के दिन के दौरान, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-12.85%
|30 दिन
|$ 0
|+5.76%
|60 दिन
|$ 0
|+48.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
