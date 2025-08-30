$TOAD की अधिक जानकारी

Toad Killer लोगो

Toad Killer मूल्य ($TOAD)

गैर-सूचीबद्ध

1 $TOAD से USD लाइव प्राइस:

--
----
-12.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Toad Killer ($TOAD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:37:53 (UTC+8)

Toad Killer ($TOAD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-12.85%

-3.38%

-3.38%

Toad Killer ($TOAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $TOAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $TOAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $TOAD में +0.52%, 24 घंटों में -12.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Toad Killer ($TOAD) मार्केट की जानकारी

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Toad Killer का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.16M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $TOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69T है, कुल आपूर्ति 420690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.16M है.

Toad Killer ($TOAD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Toad Killer का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-12.85%
30 दिन$ 0+5.76%
60 दिन$ 0+48.29%
90 दिन$ 0--

Toad Killer ($TOAD) क्या है

TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.

Toad Killer ($TOAD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Toad Killer प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Toad Killer ($TOAD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Toad Killer ($TOAD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Toad Killer के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Toad Killer प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$TOAD लोकल करेंसी में

Toad Killer ($TOAD) टोकन का अर्थशास्त्र

Toad Killer ($TOAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $TOAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Toad Killer ($TOAD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Toad Killer ($TOAD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $TOAD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$TOAD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$TOAD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Toad Killer का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$TOAD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.16M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$TOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$TOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69T USD है.
$TOAD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$TOAD ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$TOAD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$TOAD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$TOAD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$TOAD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $TOAD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $TOAD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $TOAD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:37:53 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.