Titan Blaze मूल्य (BLAZE)
0.00%
+2,134.93%
0.00%
0.00%
Titan Blaze (BLAZE) रियल-टाइम प्राइस $1.54 है. पिछले 24 घंटों में, BLAZE ने $ 0.068938 के कम और $ 1.54 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLAZE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 53.93 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.057319 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLAZE में 0.00%, 24 घंटों में +2,134.93%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Titan Blaze का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BLAZE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.35M है, कुल आपूर्ति 1349502.849774094 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.08M है.
आज के दिन के दौरान, Titan Blaze का USD में मूल्य बदलाव $ +1.47 था.
पिछले 30 दिनों में, Titan Blaze का USD में मूल्य बदलाव $ +31.2594206540 था.
पिछले 60 दिनों में, Titan Blaze का USD में मूल्य बदलाव $ +16.4552886960 था.
पिछले 90 दिनों में, Titan Blaze का USD में मूल्य बदलाव $ +1.4025800170395129 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +1.47
|+2,134.93%
|30 दिन
|$ +31.2594206540
|+2,029.83%
|60 दिन
|$ +16.4552886960
|+1,068.53%
|90 दिन
|$ +1.4025800170395129
|+1,020.65%
Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.
Titan Blaze (BLAZE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLAZE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
