Tired Dad मूल्य (TIRED)
-0.26%
-6.60%
+43.34%
+43.34%
Tired Dad (TIRED) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TIRED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TIRED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00565141 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TIRED में -0.26%, 24 घंटों में -6.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +43.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tired Dad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 78.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TIRED की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999738474.203388 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 78.43K है.
आज के दिन के दौरान, Tired Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tired Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tired Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tired Dad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.60%
|30 दिन
|$ 0
|-8.96%
|60 दिन
|$ 0
|-63.81%
|90 दिन
|$ 0
|--
This coin was created to bring unity and fairness to this market. The creators mission is to make a strong community with strong values in honesty and transparency. $TIRED is for all the people who may have lost trust in this industry. Team members make regular live videos, are doxed, and regularly explain to the community how they are actively working to make their coin more valuable. Patience with prevail.
Tired Dad (TIRED) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TIRED टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
