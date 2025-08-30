Tim Cheese मूल्य (TIM)
Tim Cheese (TIM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TIM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TIM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TIM में +1.26%, 24 घंटों में -2.14%, तथा पिछले 7 दिनों में +42.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Tim Cheese का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.56M है, कुल आपूर्ति 999556694.624521 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.68K है.
आज के दिन के दौरान, Tim Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Tim Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Tim Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Tim Cheese का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.14%
|30 दिन
|$ 0
|+4.89%
|60 दिन
|$ 0
|+155.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
I'm Tim Cheese, and I killed John Pork. And this is my story. That day. The day I snuck up behind John. You all think you know the story. You don't. John Pork. He was never supposed to exist. He thought he was untouchable. He thought he was a legend. But legends fade. All it took was a message. One message. And he walked right into my sights. I pulled the trigger. One shot. One legend. Erased. You still don't understand. Do you? John Pork wasn't just a pig. He was a problem. John was only the beginning. Pengu, Marvin, Agent 5.5. They're next. And you, the ones watching this. You think you're safe. John Pork is dead. Who's next?
Tim Cheese (TIM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TIM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
