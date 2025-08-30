TDC की अधिक जानकारी

Tidecoin लोगो

Tidecoin मूल्य (TDC)

गैर-सूचीबद्ध

1 TDC से USD लाइव प्राइस:

$0.122496
$0.122496$0.122496
-3.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Tidecoin (TDC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:21:16 (UTC+8)

Tidecoin (TDC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.115063
$ 0.115063$ 0.115063
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.12711
$ 0.12711$ 0.12711
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.115063
$ 0.115063$ 0.115063

$ 0.12711
$ 0.12711$ 0.12711

$ 0.778444
$ 0.778444$ 0.778444

$ 0.063702
$ 0.063702$ 0.063702

+0.05%

-3.24%

-3.01%

-3.01%

Tidecoin (TDC) रियल-टाइम प्राइस $0.122833 है. पिछले 24 घंटों में, TDC ने $ 0.115063 के कम और $ 0.12711 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TDC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.778444 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.063702 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TDC में +0.05%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tidecoin (TDC) मार्केट की जानकारी

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

--
----

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

18.62M
18.62M 18.62M

18,616,091.41984657
18,616,091.41984657 18,616,091.41984657

Tidecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.29M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.62M है, कुल आपूर्ति 18616091.41984657 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.29M है.

Tidecoin (TDC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Tidecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0041147999729396 था.
पिछले 30 दिनों में, Tidecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0296634816 था.
पिछले 60 दिनों में, Tidecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0062191207 था.
पिछले 90 दिनों में, Tidecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.06738997495708515 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0041147999729396-3.24%
30 दिन$ -0.0296634816-24.14%
60 दिन$ -0.0062191207-5.06%
90 दिन$ -0.06738997495708515-35.42%

Tidecoin (TDC) क्या है

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

Tidecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tidecoin (TDC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tidecoin (TDC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tidecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tidecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

TDC लोकल करेंसी में

Tidecoin (TDC) टोकन का अर्थशास्त्र

Tidecoin (TDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TDC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Tidecoin (TDC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Tidecoin (TDC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव TDC प्राइस 0.122833 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
TDC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
TDC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.122833 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tidecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
TDC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.29M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
TDC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
TDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.62M USD है.
TDC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
TDC ने 0.778444 USD की ATH प्राइस हासिल की.
TDC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
TDC ने 0.063702 USD की ATL प्राइस देखी.
TDC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
TDC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या TDC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष TDC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए TDC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:21:16 (UTC+8)

