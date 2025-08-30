THUSD की अधिक जानकारी

Threshold USD लोगो

Threshold USD मूल्य (THUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 THUSD से USD लाइव प्राइस:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Threshold USD (THUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:37:18 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

--

--

+0.02%

+0.02%

Threshold USD (THUSD) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, THUSD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. THUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.022 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.904712 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में THUSD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Threshold USD (THUSD) मार्केट की जानकारी

$ 939.60K
$ 939.60K$ 939.60K

--
----

$ 201.03M
$ 201.03M$ 201.03M

939.35K
939.35K 939.35K

200,975,651.728158
200,975,651.728158 200,975,651.728158

Threshold USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 939.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 939.35K है, कुल आपूर्ति 200975651.728158 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 201.03M है.

Threshold USD (THUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Threshold USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Threshold USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0156682000 था.
पिछले 60 दिनों में, Threshold USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0134339000 था.
पिछले 90 दिनों में, Threshold USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0062845233132784 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0156682000+1.57%
60 दिन$ +0.0134339000+1.34%
90 दिन$ +0.0062845233132784+0.63%

Threshold USD (THUSD) क्या है

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Threshold USD (THUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Threshold USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Threshold USD (THUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Threshold USD (THUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Threshold USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Threshold USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

THUSD लोकल करेंसी में

Threshold USD (THUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Threshold USD (THUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. THUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Threshold USD (THUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Threshold USD (THUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव THUSD प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
THUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
THUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Threshold USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
THUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 939.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
THUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
THUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 939.35K USD है.
THUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
THUSD ने 1.022 USD की ATH प्राइस हासिल की.
THUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
THUSD ने 0.904712 USD की ATL प्राइस देखी.
THUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
THUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या THUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष THUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए THUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:37:18 (UTC+8)

