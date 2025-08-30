theydontloveyoulikeiloveyou मूल्य (WAIT)
+0.76%
-5.06%
+1.88%
+1.88%
theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WAIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.063126 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAIT में +0.76%, 24 घंटों में -5.06%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
theydontloveyoulikeiloveyou का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.24M है, कुल आपूर्ति 999237291.218111 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.34K है.
आज के दिन के दौरान, theydontloveyoulikeiloveyou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, theydontloveyoulikeiloveyou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, theydontloveyoulikeiloveyou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, theydontloveyoulikeiloveyou का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.06%
|30 दिन
|$ 0
|+12.00%
|60 दिन
|$ 0
|+13.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
Theydontloveyoulikeiloveyou (ticker: WAIT) is a memecoin inspired by the viral TikTok trend from September 2024, set to the iconic lyrics "Wait, They Don't Love You Like I Love You" from Maps by the Yeah Yeah Yeahs. The trend featured two popular dances: one by TikToker @southernbellesuzie, with a bouncy, finger-pointing groove, and another by @user_18373563848, which combined hip-shaking moves with a playful "stop" hand gesture. WAIT captures the energy and fun of this viral moment, turning it into a token for fans of internet culture, memes, and nostalgia. It’s designed as a lighthearted way to celebrate this unique cultural flashpoint rather than as a utility-driven cryptocurrency. The token focuses on building a community of people who love connecting over shared memories and viral trends.
