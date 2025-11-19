एक्सचेंजDEX+
thesis cat का आज का लाइव मूल्य 0.0000149 USD है.QUANT का मार्केट कैप 14,899.36 USD है. भारत में QUANT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

QUANT की अधिक जानकारी

QUANT प्राइस की जानकारी

QUANT क्या है

QUANT आधिकारिक वेबसाइट

QUANT टोकन का अर्थशास्त्र

QUANT प्राइस का पूर्वानुमान

thesis cat लोगो

thesis cat मूल्य (QUANT)

1 QUANT से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
thesis cat (QUANT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:12:38 (UTC+8)

thesis cat का आज का मूल्य

आज thesis cat (QUANT) का लाइव मूल्य $ 0.0000149 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा QUANT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000149 प्रति QUANT है.

$ 14,899.36 के मार्केट कैप के अनुसार thesis cat करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M QUANT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, QUANT की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00289093 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00001184 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में QUANT में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -8.32% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

thesis cat (QUANT) मार्केट की जानकारी

thesis cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUANT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999998023.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.90K है.

thesis cat की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
-8.32%

-8.32%

thesis cat (QUANT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, thesis cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, thesis cat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000040464 था.
पिछले 60 दिनों में, thesis cat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000066489 था.
पिछले 90 दिनों में, thesis cat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000008392650999403503 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000040464-27.15%
60 दिन$ -0.0000066489-44.62%
90 दिन$ -0.000008392650999403503-36.03%

thesis cat के लिए प्राइस पूर्वानुमान

thesis cat (QUANT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में QUANT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
thesis cat (QUANT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, thesis cat के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में thesis cat की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए QUANT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए thesis catप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

thesis cat (QUANT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न thesis cat

2030 में 1 thesis cat का मूल्य कितना होगा?
अगर thesis cat 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. thesis cat के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:12:38 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

thesis cat के बारे में और जानें

