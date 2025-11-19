एक्सचेंजDEX+
Theo Short Duration US Treasury Fund का आज का लाइव मूल्य 1.014 USD है.THBILL का मार्केट कैप 184,521,322 USD है. भारत में THBILL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

गैर-सूचीबद्ध

1 THBILL से USD लाइव प्राइस:

$1.014
$1.014$1.014
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:10:40 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund का आज का मूल्य

आज Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) का लाइव मूल्य $ 1.014 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.07% का बदलाव आया है. मौजूदा THBILL से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.014 प्रति THBILL है.

$ 184,521,322 के मार्केट कैप के अनुसार Theo Short Duration US Treasury Fund करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 182.01M THBILL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, THBILL की ट्रेडिंग $ 1.006 (निम्न) और $ 1.018 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.11 और सबसे निम्न स्तर $ 0.906552 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में THBILL में पिछले एक घंटे में -0.06% और पिछले 7 दिनों में +0.32% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) मार्केट की जानकारी

$ 184.52M
$ 184.52M$ 184.52M

--
----

$ 184.52M
$ 184.52M$ 184.52M

182.01M
182.01M 182.01M

182,014,810.161557
182,014,810.161557 182,014,810.161557

Theo Short Duration US Treasury Fund का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 184.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. THBILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 182.01M है, कुल आपूर्ति 182014810.161557 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 184.52M है.

Theo Short Duration US Treasury Fund की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.06%

+0.07%

+0.32%

+0.32%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Theo Short Duration US Treasury Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00066295 था.
पिछले 30 दिनों में, Theo Short Duration US Treasury Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0050476920 था.
पिछले 60 दिनों में, Theo Short Duration US Treasury Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0070445622 था.
पिछले 90 दिनों में, Theo Short Duration US Treasury Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +0.013013828690902 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00066295+0.07%
30 दिन$ +0.0050476920+0.50%
60 दिन$ +0.0070445622+0.69%
90 दिन$ +0.013013828690902+1.30%

Theo Short Duration US Treasury Fund के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में THBILL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Theo Short Duration US Treasury Fund के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Theo Short Duration US Treasury Fund की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए THBILL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Theo Short Duration US Treasury Fundप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Theo Short Duration US Treasury Fund

2030 में 1 Theo Short Duration US Treasury Fund का मूल्य कितना होगा?
अगर Theo Short Duration US Treasury Fund 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Theo Short Duration US Treasury Fund के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:10:40 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Theo Short Duration US Treasury Fund के बारे में और जानें

