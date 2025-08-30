The Three Kingdoms मूल्य (TTK)
--
-0.56%
-0.21%
-0.21%
The Three Kingdoms (TTK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TTK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TTK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.601969 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TTK में --, 24 घंटों में -0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Three Kingdoms का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 128.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TTK की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.77M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 155.25K है.
आज के दिन के दौरान, The Three Kingdoms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, The Three Kingdoms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, The Three Kingdoms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, The Three Kingdoms का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.56%
|30 दिन
|$ 0
|-83.86%
|60 दिन
|$ 0
|-90.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.
