The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.

