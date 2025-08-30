RETIREMENT की अधिक जानकारी

THE RETIREMENT COIN मूल्य (RETIREMENT)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) मूल्य का लाइव चार्ट
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357343
$ 0.00357343$ 0.00357343

$ 0
$ 0$ 0

+1.21%

-4.30%

+3.32%

+3.32%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RETIREMENT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RETIREMENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00357343 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RETIREMENT में +1.21%, 24 घंटों में -4.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) मार्केट की जानकारी

$ 50.89K
$ 50.89K$ 50.89K

--
----

$ 50.89K
$ 50.89K$ 50.89K

998.53M
998.53M 998.53M

998,532,260.874525
998,532,260.874525 998,532,260.874525

THE RETIREMENT COIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RETIREMENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.53M है, कुल आपूर्ति 998532260.874525 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.89K है.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.30%
30 दिन$ 0+26.38%
60 दिन$ 0+51.01%
90 दिन$ 0--

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) क्या है

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

THE RETIREMENT COIN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? THE RETIREMENT COIN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब THE RETIREMENT COIN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

RETIREMENT लोकल करेंसी में

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) टोकन का अर्थशास्त्र

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RETIREMENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव RETIREMENT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
RETIREMENT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
RETIREMENT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
THE RETIREMENT COIN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
RETIREMENT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
RETIREMENT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
RETIREMENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.53M USD है.
RETIREMENT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
RETIREMENT ने 0.00357343 USD की ATH प्राइस हासिल की.
RETIREMENT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
RETIREMENT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
RETIREMENT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
RETIREMENT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या RETIREMENT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RETIREMENT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RETIREMENT का प्राइस का अनुमान देखें.
