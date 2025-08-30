THE RETIREMENT COIN मूल्य (RETIREMENT)
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RETIREMENT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RETIREMENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00357343 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RETIREMENT में +1.21%, 24 घंटों में -4.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
THE RETIREMENT COIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RETIREMENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.53M है, कुल आपूर्ति 998532260.874525 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.89K है.
आज के दिन के दौरान, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, THE RETIREMENT COIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.30%
|30 दिन
|$ 0
|+26.38%
|60 दिन
|$ 0
|+51.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.
