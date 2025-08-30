The Resistance Cat मूल्य ($RECA)
The Resistance Cat ($RECA) रियल-टाइम प्राइस $0.03795243 है. पिछले 24 घंटों में, $RECA ने $ 0.0378372 के कम और $ 0.04374134 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $RECA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.887984 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00981998 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $RECA में +0.14%, 24 घंटों में -4.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Resistance Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 373.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $RECA की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.84M है, कुल आपूर्ति 9977971.99 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 379.07K है.
आज के दिन के दौरान, The Resistance Cat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00188628825998504 था.
पिछले 30 दिनों में, The Resistance Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0078809359 था.
पिछले 60 दिनों में, The Resistance Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0350587963 था.
पिछले 90 दिनों में, The Resistance Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.011764156305660177 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00188628825998504
|-4.73%
|30 दिन
|$ +0.0078809359
|+20.77%
|60 दिन
|$ +0.0350587963
|+92.38%
|90 दिन
|$ +0.011764156305660177
|+44.92%
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
